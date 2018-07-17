Участник «Дома-2» ослеп на один глаз после драки с ухажёром Ольги Бузовой

Сегодня, 18:40

Обидчиком пострадавшего Евгения Маслова оказался Роман Гриценко.

Гриценко не стесняется демонстрировать силу перед другими участниками телепроекта. В прошлый раз он побил Артема Сороку, который якобы «оскорбил» Бузову. А теперь другой участник "Дома-2" после драки ослеп на один глаз с ухажёром Ольги Бузовой.

Зачинщик тоже пострадал, но в меньшей мере. У Гриценко сломаны пальцы, в то время как Маслов ничего не видит из-за заплывшего глаза. Маслов утверждает, что виноваты оба, но жестокость и безнаказанность, по мнению участника, должна быть пресечена. Участник «заработал» синяк на весь глаз после того, как несколько раз неудачно пошутил над Гриценко.

Ранее ведущий «Дома-2» Кадони рассказал, что Роман Гриценко зарабатывал на жизнь эскортом. Кроме этого, по мнению ведущего, у участника сделана пластическая операция.