Карина Мишулина почтила память отца и посвятила ему пост в социальных сетях

Сегодня, 05:45

Сегодня в семье актрисы Карины Мишулиной скорбный день. Тринадцать лет назад ушел из жизни ее отец известный актер театра и кино Спартак Васильевич Мишулин.

Поклонники, друзья и близкие вспоминают об этом замечательном человеке. Он умер после осложнений, возможной причиной которых стала операция на сердце. Особенно горько сегодня вдове актера Валентине Константиновне Мишулиной и дочери Карине.

Молодая женщина почтила память отца и посвятила ему пост в социальных сетях. Она выложила несколько архивных снимков из семейного фотоальбома, которые раньше видели только самые близкие семье люди.

В комментариях Карина Мишулина призналась, что все еще не смирилась с потерей. «Я скучаю… Нет и дня, чтобы я мысленно не общалась с тобой, не думала о тебе. Я помню все до мелочей...твою улыбку, твой добрый прищур, твой запах», - обращается Карина к отцу.

Также артистка поделилась своим мнением по поводу скандала с предполагаемым единокровным братом Тимуром Еремеевым. Мишулина не хочет признавать Тимура своим братом, не верит в это, несмотря ни на какие доводы. Она обратилась к отцу "А теперь, пап, в безжалостной передаче, ради прославления некоего парня, тебя растоптали и оболгали… страшно… маме и мне».

Недавно суд отклонил второй иск Мишулиной к Еремееву о запрете демонстрации фотографии Тимура со Спартаком Васильевичем в костюме Карлсона. Первый иск касался защиты чести и достоинства актера Мишулина, который суд тоже отклонил.

Но главный резонанс вызвало не решение суда, а поведение Карины перед его началом. Карина и ее нынешний муж Иван Коробов устроили потасовку у здания суда. Кадры, на которых Карина оттолкнула журналиста, пытавшегося к ней подойти, а затем ударила его, а также то, как ее супруг схватил после этого молодого человека за горло, были моментально растиражированы СМИ.