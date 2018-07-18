Беременная Нюша в бикини попыталась отвлечь мужа от футбола

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Весьма необычный способ привлечения внимания выбрала певица для своего супруга.

Певица Нюша попыталась отвлечь своего мужа от просмотра финального матча Чемпионата мира по футболу 2018 весьма оригинальным способом. Она нарядилась в бикини и перекрыла вид на матч своим беременным животом. Однако ее муж, хоть и сказал «Вот это да!», это было адресовано в сторону французов, которые забили очередной гол. Беременная Нюша сообщила, что ничто не может отвлечь Игоря Сивова от просмотра любимого вида спорта.



Также на финале Чемпионата Мира по футболу Нюша была замечена в употреблении алкоголя. 15 июля было снято видео, где обычная, с первого взгляда, девушка, в которой сложно узнать певицу, так как она очень изменилась, по словам фанатов, спокойно пьет пиво. Данный ролик вызвал осуждение у поклонников творчества Нюши и они заявили, что на таких сроках беременности она должна следить за своим здоровьем с особой бдительностью, так как малыш еще полностью не сформирован и забота о своем организме как никогда важна.