Алена Водонаева не считает Дмитрия Тарасова «настоящим мужчиной»

Сегодня, 18:00

Звезда припомнила футболисту все его неверные, по ее мнению, шаги и сообщила, что мужественности у Дмитрия «ни капли».

Алена Водонаева, известный звездный блогер, заявила, что Дмитрия Тарасова трудно считать «настоящим мужчиной». Она сообщила, что ее задевает его отношение к бывшей супруге, Ольге Бузовой, которая является хорошей знакомой Алены, и она не считает нужным церемониться с таким ужасным человеком. По ее словам, Дмитрий отнял у Ольги все, что только мог. И при том, что ничего ей не оставил, сейчас пытается избавиться от всего совместного с ней имущества. Водонаева сообщила, что это случай вопиющей наглости.

Также Алена прокомментировала, что с мужчинами подобного «сорта» необходимо сразу же расходиться и не доверять им ни в коем случае: «Так вот, девочки, будьте готовы остаться на улице ни с чем. Это Оля работяга, которая не пропадет, но не все девушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из нас способен так утереть нос бывшему».

Ранее Алена Водонаева, известная своими колкими высказываниями, посоветовала Сергею Шнурову «плюнуть в лицо бывшей жене за измену» и раскритиковала певца Крида за пиар на шоу «Холостяк».