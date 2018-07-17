Сафронов вынес «несчастной» Бузовой приговор

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«Это своего рода попкорн, жаль, что пресса и ТВ уделяет внимание не тем героям». Еще ни одна бездарность, вознесенная на вершину славу лишь пиаром, надолго там не задерживалась, полагает художник.

Ольга Бузова сейчас находится на пике своей популярности. О ней говорят на каждом шагу, она попробовала себя во всех сферах - поет, побывала скандальной участницей, а сейчас ведет «Дом-2», выпускает одежду, открыла свой ресторан, выпустила криптовалюту, снималась в самых откровенных фотосессиях, покорила соцсети, и даже зарегистрировала свой товарный знак. Однако самый известный художник в России Никас Сафронов считает теледиву «несчастной» женщиной и вынес Бузовой свой неутешительный приговор.

Творец сравнил Ольгу с мыльным пузырем, который скоро лопнет. Как растворяется в воздухе пузырь, так исчезнет и Бузова: одна неделя, и о ней забудут самые преданные поклонники, перестань ее показывать на экранах. Фраза «много шума из ничего» идеально характеризует популярность теледивы. Никаса возмутило поведение певицы в программе Андрея Малахова. Бузова вела себя так, будто она Мадонна, восхваляла свой надуманный талант, унижая всех завистников, к которым она относит и состоявшихся деятелей экрана и эстрады. Несомненно, девушка работает на 100%, ведь только трудолюбие позволяет ей компенсировать талант. Однако эта бездарная, обделенная богом особа не способна запасть в сердца народа, а держаться на вершине славы лишь за счет пиара долго она не сможет, комментирует художник.

Сафронов искренне сочувствует Бузовой, ведь она никогда не познает истинного женского счастья, а когда она перестанет интересовать публику, у нее не останется ничего, лишь пустота и одиночество.