Глюкоза оттолкнула от себя поклонников фривольным купальником

Сегодня, 17:55

Подписчики Глюкозы возмущены ее вызывающим новым фото, которое она разместила на своей страничке в социальной сети.

Серебристый купальник, больше похожий, по мнению, публики на стринги, которые натянуты на плечи, вызвал шквал критических оценок и отзывов в адрес молодой женщины, разместившей снимок в Instagram.

Люди пишут в комментариях, что перестали уважать Наталью Ионову (Глюкозу). Таким фривольным и вызывающим нарядом певица оттолкнула от себя поклонников.

Подписчики отписываются от ее аккаунта. "Ужас это мягко сказано. ведь это могут увидеть дети», - написала одна из подписчиц. На певицу просто обрушились оскорбления. «Галустян на КВН такое надевал!» - написал фолловер Ионовой.

Вопреки столь противоречивым мнениям фото всего за час собрало более 30 тысяч лайков и около 500 комментариев.