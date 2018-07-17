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Телеведущая готовится ко вторым родам, но, похоже, что у звезды не все так гладко.

Лера Кудрявцева поделилась секретом счастья, выложив видео в Instagram. На нем Лере делают профессиональный массаж ног. Именно его теледива назвала «счастьем». Многие пользователи думали над тем, можно ли на таком сроке делать подобные манипуляции.

Оказалось, что звезда мучается от отеков ног, поэтому массаж ей помогает улучшить свое состояние. Пользователи сети подметили, что у Леры, как и у многих беременных на поздних сроках, наблюдается отечность, которую самостоятельно убрать практически невозможно.

На данный момент Кудрявцева находится в декрете и готовится к появлению малыша. Все свое свободное время звезда уделяет турецким сериалам.