«Не тот уж возраст»: Подписчики не оценили новое фото Анны Семенович

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По словам фанатов Анны, ей необходимо остепениться и перестать публиковать такие провокационные снимки.

В своем аккаунте в Instagram Анна Семенович выложила очередное «горячее» фото в ванной с расставленными в разные стороны ногами. Такая поза порадовала не всех ее поклонников. Многие не оценили новое фото Анны Семенович и осудили, указав на ее возраст: «Что делать. Стареющая женщина... Скоро 40.»«Возраст уж не тот, чтобы прелестями светить, скромнее быть надо!». Однако Семенович не обратила внимания на подобные заявления и ответила, что возраст - это лишь цифра в паспорте и ничего более, главное душой не стареть.

Также подписчики сообщили, что Анна выглядит вульгарно в таком образе и такие фото лучше приберечь на обложки каких-то интим-журналов: «Пошловато несколько», «Пошло и вульгарно», «Срамота!». Звезда и ранее подвергалась подобным нападкам, так как ее аккаунты в социальных сетях пестрят откровенными фото и по ним отлично видно, что женщина ничего не стесняется и делать этого не собирается, а продолжение цикла таких снимков показывает, что она любит свое тело и критиков слушать просто не хочет.