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Артист Антон Урусов ушел из жизни в 28 лет.

Известный в узких кругах рэп-коллектив V7 CLUB лишился талантливого участника. О смерти музыканта стало известно от его коллег. Такой новостью были шокированы фанаты Урусова. Во Владикавказе поклонники скорбят по умершему от рака рэперу, пишут хорошие слова о парне и постоянно выражают свои соболезнования.

Поклонники творчества Антона Урусова рассказывают, что он был очень добрым и улыбчивым парнем. Особенно нравились фанатам его стихи – до сих пор невозможно поверить, что его не стало. Юзеры пишут, что Антон был «генератором идей» и те, кто с ним работал, могут это подтвердить. Они говорят, что запомнят его улыбающимся.

Усопший Антон Урусов был более известен под вымышленными именами, такими как: Mr. Succes, Тонни Успех, Такочимото, Ящер Мэээ. Все окружение рэпера знало, что артист болен, но врачи не смогли ему ничем помочь. Он умер на глазах у возлюбленной, которая не оставляла ни на день Антона.