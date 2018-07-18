«Асудьикто»: Яна Рудковская объявила войну хейтерам

Сегодня, 01:15

Устав от множества беспочвенных нападок и гадостей от недоброжелателей, телеведущая предупредила подписчиков, что настал час расплаты. Продюсер создала собственную «доску позора».

Яна Рудковская, как и все звезды шоу-бизнеса, имеет свою команду антифанов, и часто сталкивается с неприятной, а порой и очень обидной критикой. Однако больше терпеть негативные отзывы и замечания от посторонних людей, которые лишь портят настроение и бьют по самооценке, она не намерена, а потому сегодня объявила войну хейтерам. Продюсер решила последовать примеру других звезд, и запускает свою «доску позора» в Instagram, где будет публиковать самые неудачные фотографии своих обидчиков с хэштегом «Асудьикто».

Яна Рудковская написала, что в свои 43 года она может собой гордиться: у нее трое сыновей, прекрасный супруг-спортсмен, замечательные родители, при росте 168 см она весит 51 кг, постоянно работает, не знает выходных и отдыха, и все равно очень любит свое дело. При этом среди 2 млн подписчиков находятся завистники, которые постоянно злорадствуют, критикуя ее саму и семью. Только из-за этого она решила запустить свою рубрику #асудьикто.