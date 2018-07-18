Скандал со звездой Comedy Women завершился выговором полицейскому

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Возмущению юмористки не было конца, когда столичный инспектор ДПС не позволил выехать ей на центральную улицу, где в преддверие велопарада ограничили движение.

Скандал со звездой Comedy Women Надеждой Ангарской, когда сотрудник полиции Москвы не позволил артистке выехать на центральную улицу, завершился выговором полицейскому. Инцидент произошел 20 мая. Резидент Comedy Women собралась на прогулку с маленьким ребенком, и, чтобы поскорее добраться, хотела выехать на улицу, на которой ограничили движение перед проведением велопарада. Однако она наткнулась на преграду: сотрудник полиции не пропустил Ангарскую, аргументируя запрет отсутствием соответствующего указания начальства. Между ними возник конфликт, возмущенная наглым отказом Ангарская начала скандалить, снимая все на видеокамеру. Тогда юмористке посчастливилось: мимо случайно проезжал начальник инспектора ДПС, и с его разрешения Ангарская смогла проехать, а вот добросовестно исполнявший свой долг полицейский получил выговор.