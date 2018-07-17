«Все мы стареем!»: Вера Брежнева заступилась за Аллу Пугачёву перед хейтерами

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Пользователи Сети продолжают критиковать Аллу Пугачёву, которая за последнее время значительно сдала позиции и сильно постарела. За Примадонну решила заступиться Вера Брежнева, которая жестко ответила хейтерам.

Популярная певица и бывшая участница «ВИА Гры» Вера Брежнева решила заступиться за Аллу Пугачёву, которую то и дело упрекают в старости. Посмотрев новое большое интервью Пугачёвой, Брежнева написала пост у себя в микроблоге: «Браво, любимая Алла Борисовна!!! И всем волнующимся хочется добавить, что все мы стареем! Все вы, каждый из нас постареет. Просто кто-то раньше, кто-то позднее».

Напомним, что хейтеры стали критиковать Аллу Борисовну ещё во время президентских выборов, когда Пугачева напугалиа поклонников своим внешним видом. А недавно масла в огонь подлил и друг Примадонны Игорь Николаев, который в Instagram разместил неудачный снимок певицы.