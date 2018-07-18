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Хлоя Беннет опозорилась во время прямого эфира в соцсети. Актриса, сыгравшая Дейзи «Скай» Джонсон, пыталась удалить видео, но не успела.

Хлоя снимала себя и стилистов, которые ее окружали при проведении видеотрансляции. В определенный момент она развернула камеру при таком ракурсе, благодаря которому стала видна ее грудь. Теперь видео с голой грудью звезды «Агентов «Щ.И.Т.» гуляет по сети. Но судя по тому, как актриса на это реагирует, ей это только на руку.

26-летняя Беннет была, как оказалось, без белья, и это спровоцировало бурную реакцию среди многих пользователей социальной сети, не только ее поклонников. Юзеры начали повсеместно им делиться, и артистка вынуждена была его удалить.

Но как оказалось, Хлоя опоздала – несмотря на множество просмотров нового видео, пользователи нашли старое, где Беннет тоже засветила свои «прелести».