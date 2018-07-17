Поклонники шокированы радикальной сменой имиджа Агаты Муцениеце

Сегодня, 15:06

Звезда российского сериала «Гражданский брак» продемонстрировала свой новый образ поклонникам в одной из социальных сетей. Многие до сих пор не могут отойти от шока.

Поклонники шокированы радикальной сменой имиджа актрисы Агаты Муцениеце, поскольку она из нежной блондинки превратилась в настоящую «женщину-вамп» с ярко-огненными волосами. Многие подписчики похвалили звезду т/с «Красивая жизнь» за смелость, но нашлись и те, кому Агата нравилась больше в «натуральном» виде.

Правда, не все подписчики актрисы являются ее доброжелателями: «Фу, как некрасиво» - пожалуй, самый добрый комментарий, который оставили хейтеры. Судя по комментариям под фото с новым образом, подписчики считают, что Муцениеце поступила все же не совсем разумно.

Нашлись и те, кто просто уверен, что Агата сменила прическу и цвет волос ради роли в одном из новых сериалов. Сама артистка никак не комментирует смену имиджа.