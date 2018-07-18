Сексуальные фото показала британская серфингистка

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Во время летнего отпуска британская серфингистка Лора Крейн решила порадовать своих поклонников откровенными кадрами. Звезда спорта в сексуальном купальнике выходит из океана.

Поклонники британской серфингистки Лоры крейн просто умиляются новыми фотографиями, которые их любимица разместила на своей страничке в социальной сети Instagram. Дело в том, что спортсменка расслабилась во время летнего отдыха и показала в Сети сексуальные фото, где она выходит из океана в достаточно откровенном купальнике.

В комментариях фанаты засыпали Крейн комплиментами и попросили чаще баловать их такими кадрами. Спортсменка поблагодарила всех фанатов и сообщила, что такие шикарные формы даются только при помощи ежедневных тренировок и правильного питания. Именно к такому образу жизни знаменитость призвала каждого, кто является ее подписчиком.

За короткое время фотография собрала свыше четырех тысяч одобрительных лайков. Известно, что подписчиками британской серфингистки является 90 тысяч человек. Спортсменка рассказала, что чувствует себя как рыба в воде и несмотря на то, что согласно роду своего занятия проводит много времени в океане, она получает удовольствие от пляжного отдыха.