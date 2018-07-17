Билан в 2018 году стал одним из самых популярных артистов на радио

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Рейтинг самых популярных исполнителей отечественной эстрады в России и СНГ составлен «Русской музыкой» по итогам ротации исполнителей на радио за последние полгода.

Ими стали Дима Билан, Егор Крид и Макс Барских. По версии «Русской музыки», это 3 самых ротируемых артиста в эфирах радиостанций, а Билан возглавляет рейтинги уже более 10 лет. Таким образом, тенденция сохранилась, и Билан в 2018 году в первом полугодии стал одним из самых популярных артистов на радио.

Интернет-сообщество согласилось с этим утверждением. В Instagram поклонники благодарили лидера рейтинга за творчество и выражали восхищение его талантом: «спасибо за творчество, Дима. Ваша музыка будет всегда актуальна, сквозь поколения», «Дима Билан это легенда наш лучший певец», «Дима,тебе нет равных и время это доказывает», «Потому что ты Тоp forever!» - и еще множество восхищенных посланий.

Билан, как и положено народному любимцу поблагодарил своих фанатов и рассказал, как много они для него значат: «Не Могу пройти мимо этого и не сказать спасибо вам за вашу любовь и преданность! Я говорю это всем тем друзьям, которые со мной уже,можно сказать, на протяжении десятилетий!!! Я вами очень дорожу и готов к бою, с вами готов к трудностям любым, но мы все стараемся нести мир и он возможен, когда нас объединяет Музыка!!! Люблю безмерно !!!».