Сергей Зверев «сделал рекламу» Лободе

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Пользователи сети Instagram не могут нарадоваться фотографиям, которые выкладывает «король российских шевелюр» на свою страницу. На этот раз «светский лев» решил попробовать себя в роли пиар-менеджера.

В Instagram появилось забавное фото самого гламурного парикмахера, на котором он предстал в образе короля. Об этом свидетельствует огромная корона, усыпанная камнями и стразами, на голове размером с «римскую шляпу». Также начинания в области маркетинга на этот раз не оставили равнодушными его подписчиков. Оказалось, что Сергей Зверев «сделал рекламу» певице Светлане Лободе.

Все дело в подписи, которую оставил «лабутеновый принц» под выложенным фото: «Все люди – как люди, я же – суперзвезда!». Скорее всего, Зверев пропиарил и без того известную артистку непреднамеренно. Он действительно считает себя «суперстар», о чем говорит его ник в социальных сетях.

Напомним, песню с такими же словами выпустила Светлана Лобода. Особое внимание к себе привлек тверк в видеоклипе на эту песню беременной Лободы и еще нескольких танцовщиц.