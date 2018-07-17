Тарзан показал свое накачанное тело в стрингах

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Знаменитый российский стриптизер решил похвастаться своим накачанным телом на страничке в социальной сети Instagram. Муж Королевой решил не скрывать свое тело под одеждой на радость многочисленных поклонниц.

Сергей Глушко известен общественности под сценическим псевдонимом Тарзан, является одним из самых известных российских стриптизеров. Людям такой профессии необходимо всегда держать свое тело в форме.

Звезда всегда уделяет очень много внимания своему внешнему виду и проводить большое количество времени в тренажерном зале, что только радует его поклонниц. На страничке в социальной сети Instagram поклонницы Глушко постоянно забрасывают его комплиментами и восхищаются красотой его тела. Для того, чтобы поддерживать интерес к своей персоне, Тарзан выставил снимок, где он показал свое накачанное тело в одних стрингах и «играет» мышцами.

Такая фотография произвела фурор в сети, некоторые фанатки попросили его в следующий раз избавиться и от стрингов, дабы показать себя во всей красе. Примечательно, что обсуждение достоинств и недостатков знаменитости закончилось перебранкой между его фанатками, которые стали обвинять друг друга в зависти.

Несмотря на такие перебранки, скандальный снимок Сергея Глушко набрал уже свыше двух тысяч лайков. Сам же стриптизер в посте к данному снимку пожелал позитивного настроения как своим поклонникам, так и недоброжелателям.