Ведущая Ксения Стриж впервые стала мамой в 51 год

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Известная радиоведущая решилась на очень важный шаг в своей жизни – завести ребенка. Об этом стало известно из интервью звезды эфира.

Ведущая Ксения Стриж рассказала, что впервые стала мамой приемного мальчика Никиты в 51 год. Они с мужем Андреем Сусиковым усыновили 15-летнего парня из детдома. Биологических родителей новоиспеченного сына Стриж лишили родительских прав.

Ксения признается, что хочет подарить сыну ту жизнь, на которую он заслуживает. Они с мужем уже даже отвезли мальчика на море. О планах на будущее парня Стриж рассказала кратко: сын планирует поступить в цирковое.

Андрей Макаревич, бывший муж радиоведущей, порадовался за экс-супругу и пожелал им с мужем удачи в воспитании ребенка. Отметим, что нынешний муж моложе Ксении на 17 лет.

Ранее Ксения Стриж легла под нож пластического хирурга в рамках программы «На 10 лет моложе». Там ей сделали несколько пластических операций на лице, а также заменили полностью зубы. В результате операций лицо Стриж поменялось до неузнаваемости.