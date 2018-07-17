Анджелина Джоли может разрушить семью Роберта Дауни-младшего

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Американские таблоиды проинформировали, что после развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли уже начинает искать себе нового возлюбленного. Инсайдеры утверждают, что им может оказаться Роберт Дауни-младший, которого недавно видели вместе с актрисой.

43-летняя голливудская красавица Анджелина Джоли уже несколько раз устраивала по собственной инициативе неофициальные встречи в Лондоне с «Железным человеком» Робертом Дауни-младшим. По словам агентов Анджелины, актриса обсуждала с Робертом исключительно деловые вопросы, однако поклонники заподозрили роман между актерами Голливуда.

Уводить замужних мужчин из семьи не является чем-то новым для Джоли, которая в 2005 году разбила пару Брэда Питта и Дженнифер Энистон. «Энджи знает, как пробиться к большинству мужчин и, вероятно, флиртует с Робертом. К сожалению, для Энджи, ей не повезло. Дауни-младший полностью верен своей жене, которую очень любит», - признался инсайдер.