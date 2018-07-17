«До слёз!»: Максим Галкин показал трогательное видео с детьми и Аллой Пугачевой

Сегодня, 10:16

Пародист и шоумен Максим Галкин порадовал подписчиков в Instagram новым видеороликом, которое посвящено его супруге Алле Пугачевой. На видео дети знаменитой пары трогательно говорят о важности слова «мама».

Максим Галкин похвастался перед фанатами очередным видео, которое ему прислала одна из поклонниц. В данном трогательном ролике дети Гарри и Лиза в разных моментах обращаются к своей маме Алле Борисовне. Необычная подборка пришлась по душе фолловерам, которые в очередной раз назвали семью Галкина самой красивой в российском шоу-бизнесе.

«Какая прекрасная подборка!», «Потрясающая подборка. Автору браво!», «Классное видео, замечательные детки», «Очень трогательно», «Пусть Алла Борисовна как можно дольше слышит слово «мама», «Замечательная у вас семья и безумно нравится Ваша Лиза», «За душу тронуло. Маме здоровья. Деткам тоже. Ну и папе конечно», - написали в комментариях поклонники.