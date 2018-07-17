«Я все еще жду тебя»: Тина Кароль трогательно рассказала о покойном муже

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Украинская певица Тина Кароль потеряла своего любимого супруга Евгения Огира в 2013 году. Однако артистка никак не может смириться с утратой. Недавно хрупкая женщина призналась, что все ещё ждет любимого домой.

Тина Кароль в Instagram-профиле своего фан-клуба разместила трогательное сообщение, в котором рассказала о покойном муже, а также о том, как она сама живет после трагической смерти Евгения. Певица призналась, что всегда будет петь только для одного мужчины и иногда ей кажется, что супруг ещё вернется. Стоит отметить, что Кароль предпочитает редко говорить о муже и не показывать слабость.

Напомним, что Тина Кароль является одной из самых популярных певиц Украины. Артистка самостоятельно воспитывает единственного сына от Евгения Огира Вениамина.