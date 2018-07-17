Сын-фрик актрисы Елены Яковлевой жалеет о сделанных татуировках

Сегодня, 08:28

25-летний Денис Шальных начал задумываться о рисунках на теле, покрывающих 70% кожи.

Сын-фрик актрисы Елены Яковлевой напомнил о себе неожиданным заявлением. Денис Шальных жалеет о сделанных татуировках. Первое тату украсило его тело еще в подростковом возрасте, в память о своем любимом питомце на его руке появилась собака. Елена Яковлева неоднократно комментировала увлечения сына нательными рисунками и не осуждает сына за такие проделки. Более того, охотникам за сенсациями актриса советует не жить стереотипами и не клеймить людей на основании своих предубеждений и «жизненного опыта».

По словам матери, сын-фрик Елены Яковлевой жалеет о том, что сделал татуировки и даже мечтает их свести. Яковлева надеется на создания препарата, который при введении под кожу разрушает краску. Если все пожелания семьи смогут ученые воплотить в жизнь, скорее всего Денис может потерять звание фрика страны.