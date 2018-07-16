Александра Бортич и репер Мезза стали экс-супругами

Вчера, 22:39

Молодая, но уже очень известная актриса Александра Бортич развелась с мужем Вячеславом Воронцовым, больше известным как рэпер Мезза.

О разводе пары стало известно сегодня. Пара пробыла в официальном браке всего около года. Для большинства поклонников звезды брак был тайной. И о том, что паре предстоит развод было мало кому известно.

О романе экс-супругов узнали около года назад, когда влюбленные появились вместе на на презентацию сериала «Филфак» канала ТНТ.

Теще маме Александры будущий зять не понравился сразу. Её очень смутил внешний вид молодого человека. Бритоголового избранник, покрытый татуировками привел маму актрисы в замешательство. Оказалось, что чутье не подвело родительницу.

Стало известно, что сейчас у Александры есть новый возлюбленный. Ради него Саша оставила рэпера. Девушка укатила в Лос-Анджелес, где проводит время с миловидным молодым человеком. Кавалер весьма неординарен.

Приехав из Москвы в Америку выступает в парике и женской одежде с псевдонимом Natalie Ray. Кстати, его выступления пользуются огромным успехом.