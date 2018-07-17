Шоумен Лаки Ли и супергерой PeaceMan призвали Путина и Трампа к миру

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Известный российский активист корейского происхождения, глава миротворческого движения Vote4Peace, шоумен Лаки Ли (Lucky Lee) выпустил карикатуру, посвященную понедельничным переговорам между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Напомним, что российский и американский лидеры 16 июля встретились в Хельсинки, чтобы обсудить текущее состояние отношений между своими странами. Детали встречи будут озвучены на совместной пресс-конференции.

На карикатуре Лаки Ли изображены протягивающие друг другу в приветственном жесте руки Путин и Трамп, которых примиряет PeaceMan. По словам шоумена, это супергерой, который использует только мирные методы для установления мира во всем мире. Лаки Ли признался, что он воодушевлен тем, что Владимир Путин готов к диалогу с американским коллегой. Это позволяет надеяться на установление мира на Земле и выход России из политической изоляции.