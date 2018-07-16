Наряд Меган Маркл купили всего за сутки

Сегодня, 17:15

Полный комплект стоил 5000 долларов, а бюджетная версия, созданная фанатами Меган Маркл, 125.

В этом наряде жена принца Гарри побывала на Уимблдонском теннисном турнире. Сразу же после этого все детали одежды решили продать, и покупатель нашёлся очень быстро. Оказалось достаточно суток, чтобы более дорогая версия наряда получилв нового владельца, имя которого не разглашается. На спортивном мероприятии монаршая персона была в белых штанах и полосатой рубашке, а также чёрных матовых очках, шляпе Maison Michel Virginie и с сумочкой Ghianda от Altuzarra.

Эксперты назвали этот случай продолжением действия «эффекта Меган Маркл», когда каждый элемент образа жены принца Гарри обсуждается и становится тем, что фанат королевского семейства хочет заполучить. Часто это помогает разным дизайнерским маркам, однако некоторые фирмы жалуются – когда монаршая персона перестаёт у них что-то приобретать и выходить в этом на публику, продажи падают практически до нуля.