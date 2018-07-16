У Анфисы Чеховой есть планы родить дочку в будущем году

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Эпатажная телеведущая Анфиса Чехова планирует совсем скоро стать матерью во второй раз.

Столь необычные планы актриса выдала на дне рождения своей мамы, которой пожелала в будущем году обзавестись зятем и внучкой. Известно, что Чехова рассталась со своим прежним супругом Гурамом Баблишвили. Экс-супруги продолжают общаться, только ради их совместного ребенка. Сыну Соломону недавно исполнилось 6 лет.

Личная жизнь Чеховой покрыта завесой тайны. Но поклонники уверены, что такая женщина не может остаться одна. А поскольку сама Чехова обозначила небольшие сроки, за которые планирует стать женой и матерью, у нее обязательно есть любимый мужчина.

Недавно Чехова побывала в Хорватии. Отдыхать в этой стране телеведущей очень понравилось. Особенно ее очаровали мужчины-хорваты. Анфиса даже порекомендовала девушкам, которые еще не нашли своего единственного, отправиться на поиски суженого в эту страну. Поклонники теряются в догадках. Ведь может быть такое, что Чехова порекомендовала местных мужчин не просто так. А значит, планы родить дочку в будущем году, обязательно исполнятся.