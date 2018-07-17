Ким Кардашьян устроила на пляже эротическое шоу

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Ким Кардашьян на пляже занималась йогой, но такие действия звезды были расценены поклонниками очень неоднозначно. Обтягивающее трико подчеркивало все изгибы тела знаменитости и заставляло многих фантазировать.

На одном из пляжей Лос-Анджелеса (США) Ким Кардашьян устроила сеанс йоги в компании двух привлекательных девушек, выглядело это как эротическое шоу. Звезда неоднократно заявляла, что именно вблизи водоемов заниматься йогой и медитацией лучше всего, ведь такая стихия всегда успокаивает и умиротворяет.

Кардашьян была одета во время тренировки в серое трико, которое очень аппетитно подчеркивало все изгибы ее тела. Поклонники сообщили в нем фигура знаменитости выглядит даже привлекательнее, чем в самом шикарном платье.

Напомним, что ранее в сети активно обсуждался целлюлит Кардашьян, который был замечен на ее ногах, несмотря на это, звезда не реагирует на критику и разгуливает по пляжам без стеснения в открытом купальнике. Может именно из-за этого она и выбрала пляж для занятий спортом. Известно, что тренером знаменитости является Мелиссу Алькантару, которая работает и с другими знаменитыми личностями.

В одном из интервью Кардашьян сообщала, что помимо йоги она занимается еще и пилатесом. Для борьбы с лишними килограммами знаменитость также занимается кардиотренировками, которые чередует с силовыми упражнениями. Такие откровенные фотографии очень порадовали фанатов, которые засыпали свою любимицу комплиментами.