Екатерина Волкова из «Ворониных» чуть не попала в авиакатастрофу

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Самолёт попал в эпицентр бури во время гастролей артистки.

Популярная актриса из «Ворониных» рассказала о страшном дне, в который она едва ли не погибла. Актриса впервые рассказала, что она попала в авиакатастрофу. Екатерина Волкова заявляет, что во время полёта на самолёте судно попало в эпицентр бури.

Случилось происшествие во время путешествия звезды «Ворониных» из Петропавловск-Камчатского, которое совершалось в рамках гастролей. Екатерина Волкова вспоминает, что в тот день погода было очень плохой, поэтому актриса очень надеялась, что рейс отложат. Однако её с коллегами всё же посадили на самолёт.

Почти сразу же после взлёта все переживания Екатерины Волковой начали происходить наяву – самолёт попал в настоящий ураган. Звезда «Ворониных» вспоминает, что воздушное судно буквально бросало со стороны в сторону 40 минут. Ураган вернулся и самолёт был в самом эпицентре.

Тогда Екатерина Волкова подумала, что это её последние минуты жизни. Все люди на борту, включая стюардесс, были переполнены ужасом. Тогда все успели и поплакать, и даже посмеяться. Однако в итоге самолёт выровнялся и успешно пролетел бурю. Когда Екатерина Волкова сходила с трапа, то была «наполовину седая», но счастлива, что жива.