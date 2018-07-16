«Без детей до 40»: Дима Билан указал, почему не хочет сейчас стать отцом

Сегодня, 16:50

По словам популярного певца, ранняя ответственность у него уже была, и он не хочет заново её переживать.

Дима Билан отметил, что современный мир имеет слишком много недостатков, несмотря на всю свою технологичность. В этом случае о детях придётся постоянно заботиться, причём понадобятся не только финансы, коими популярный певец, собирающий аншлаги на концертах, совсем не обделён. Дима Билан предпочитает обойтись без ребёнка минимум до 40 лет, то есть, ещё 4 года. Если же ему захочется всё-таки стать отцом, то он покинет Москву.

В шумном мегаполисе Диме Билану сейчас уже сложно, ему надоели высотки и асфальт, и есть желание увидеть природу. Однако окончательный переезд будет не сейчас, а только в случае отцовства. По мнению певца, и ребёнку будет спокойнее жить на природе. Поклонники указали, что они понимают, почему Билан так решил. Они поддержали его стремление заводить ребёнка тогда, когда морально к нему готов, подчёркивая, что и сами придерживаются такой позиции.