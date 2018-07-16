Анна Седокова в соблазнительном купальнике рассказала о танцах на столе

Сегодня, 14:31

Популярная певица и мама троих детей Анна Седокова в очередной раз похвасталась в Instagram прекрасной фигурой в соблазнительном купальнике. Артистка также рассказала и о своих местах, где она танцует на столе.

Анна Седокова уже планирует свой летний отпуск. При том страну певица решила не называть, но намекнула, что планирует танцы на столе. «Ещё сочиню 7 песен и я улечу туда, где вода лазурного цвета, а ночью на небе видны сотни тысяч звёзд и тебя ничего не тревожит. Единственная проблема - это правильный выбор обуви, чтобы танцевать на столе», - рассказала Седокова.

Поклонники в Instagram оценили превосходную внешность Седоковой, которая в красном купальнике напомнила многим фанатам Памелу Андерсон из популярного сериала в 90-х «Спасатели Малибу».