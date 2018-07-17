Дочь Пескова станцевала с Валерием Меладзе

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Действие происходило на свадьбе Эмина Агаларова. В число приглашенных вошли только близкие звездные друзья народного артиста Азербайджана.

Фотографии и видеозапись с прошедшего праздника Татьяна Навка, супруга Дмитрия Пескова, опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram.



На видео, которое опубликовала Татьяна, дочка Надя танцует с певцом Валерием Меладзе, который пригласил ее во время своего выступления на сцену.

Торжество состоялось 14 июля. Эмин Агаларов женился на Алене Гавриловой. Местом проведения свадьбы было выбрано поместье семья Агаларовых в Москве.

На свадьбу, кроме родственников, были приглашены такие звезды как: Ольга Орлова, Вадим Верник, Денис Клявер и другие звезды шоу бизнеса.

Пресс секретарь президента РФ Песков и известная фигуристка Навка поженились в 2015 году. В счастливом браке у них родилась дочка Надя.