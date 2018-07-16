Анну Хилькевич после ЧМ-2018 переполнили эмоции

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Вот приятно было поклонникам популярной актрисы прочитать ее комментарий в социальной сети по поводу главного спортивного праздника, прошедшего в России, что подтверждают многочисленные комментарии.

Анну Хилькевич, по ее словам, после ЧМ-2018 переполнили эмоции, имеющие сугубо положительную коннотацию без иронии и ерничества. Актриса призналась, что во многом пересмотрела свои взгляды на страну, в которой она проживает, на реальность, не искаженную либеральной пропагандой, которую ее некоторые коллеги готовы «глотать» не задумываясь. Мнения иностранцев во время Чемпионата, высказываемые, как на трибунах стадиона, так и на улицах возле Фан-зон, стали для Хилькевич настоящим откровением. По мнению актрисы, после этого просто кощунственно желать России каких-либо провалов на международном уровне.

Хилькевич восторженно оценила игру российской сборной, отметив, что ей хотелось плакать после чудес, совершенных голкипером Игорем Акинфеевым. Поклонники целиком поддержали Анну и нисколько не осудили ее за «излишний пафос». Одна из подписчиц призналась, что после поста Хилькевич, ее «истоптали мурашки». Большинство комментаторов посмеялись над сравнением, но согласились с общим смыслом.