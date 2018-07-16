Мать внука Марии Шукшиной закрутила роман с бодибилдером

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Если существует загробная жизнь, то душе великого русского писателя Василия Макаровича Шукшина не позавидуешь. Количество скандалов и мерзких сплетен вокруг людей, носящих его фамилию, буквально зашкаливает.

Недавно стало известно, что мать внука Марии Шукшиной Фрейя Зильбер закрутила новый роман с бодибилдером Никитой Костюченковым. Не успела схлынуть информационная волна, связанная с признанием на генетическом уровне потомка Макара Касаткина с претенциозным именем Марк-Адам, как 20-летняя Зильбер «пустилась во все тяжкие». Макар, несмотря на положительный тест ДНК, избегает общения со своим сыном, зато Костюченков, по его словам, готов воспитывать ребенка своей возлюбленной.

Хотя, немногочисленных поклонников и подписчиков страницы Зильбер в социальной сети, несколько смутила фраза 21-летнего «качка» о том, что крики «малого» его иногда адски раздражают. Молодой человек, как и его возлюбленная, обожает обнажаться на фотосессиях. Несмотря на это обстоятельство Фрейя и Никита не боятся замерзнуть зимой, так как искренне верят, что алименты от Макара будут поступать вовремя и в полном объеме.