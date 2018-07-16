Анна Хилькевич перед родами получила выговор от врача

Вчера, 23:15

Актриса, по мнению врача, повела себя неразумно.

Анна Хилькевич уже совсем скоро станет мамой. Но не все так безоблачно: у артистки появились проблемы со здоровьем. Она обратилась к своему доктору, который установил причины этих проблем. Анна перед родами получила выговор от врача – по мнению доктора, Хилькевич очень много работает и мало отдыхает.

Анна не прекращает свою бурную трудовую деятельность и даже побывала на матче отечественной сборной с испанцами на ЧМ-2018. Теперь, после «выговора» Анна отдыхает с мужем и дочерью в Подмосковье.

Ранее актриса отечественного кино признавалась, что при беременности она не может удержать свой вес и на данный момент она поправилась более, чем на 14 кг.