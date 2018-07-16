Эвелина Бледанс извинилась перед Хабенским за скандал в Сети

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Знаменитая российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс неожиданно принесла свои извинения в адрес актера Константина Хабенского. Актриса извинилась за свой скандальный пост в Сети, когда Хабенский отказался фотографироваться с её сыном.

«Константин Юрьевич, я очень сожалею о той публикации и приношу вам свои извинения», - лаконично написала в своем Instagram-профиле Эвелина Бледанс. Сообщается, что телеведущая является большой поклонницей Хабенского, а потому, видимо, хотела сохранить с ним хорошие отношения.

Напомним, что ранее Константин Хабенских отказался сделать фотографию вместе с Бледанс и её младшим сыном Семёном. Позже актер прокомментировал ситуацию и заявил, что он не «обезьянка» для фотографирования.