На свадьбе друга с Лепсом произошел конфуз

Сегодня, 12:15

Григорий Лепс выступает под фонограмму, такое неприятное открытие сделали гости свадьбы Эмина Агаларова. Такой конфуз не испортил настроение ни певцу, ни присутствующим на данном мероприятии.

Продюсер Сергей Кожевников на своей страничке в социальной сети Instagram выложил информацию о том, что с Григорием Лепсом произошел довольно неприятный случай на свадьбе его друга Эмина Агаларова. Дело в том, что во время выступления исполнителя он так увлекся общением с присутствующими между куплетами песни, что не успел вовремя вступить во второй куплет.

Гости свадьбы певца и предпринимателя Эмина Агаларова не очень расстроились из-за такой ситуации. После того, как данный факт попал в сеть, пользователи в комментариях стали писать, что для них уже давно не секрет, что Лепс «прохлождается», только открывая рот на своих выступлениях.

Напомним, что Эмин Агаларов женился на известной модели Алене Гавриловой. На торжественное бракосочетание не пригласили журналистов, пара решила провести его в кругу семьи. Мероприятие прошло а подмосковном гольф-клубе AgalarovEstateю. В числе приглашенных оказались еще Валерий Меладзе, Анита Цой, Зара, Тимати и Полина Гагарина.

Сообщается, что инцидент произошел во время того, как Тимати и Лепс решили исполнить для новобрачный свой хит «Я уеду жить в Лондон».