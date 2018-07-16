Светлана Лобода открыла тайну имени своего ребёнка

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Украинская певица поведала о тайных моментах личной жизни и ответила на вопрос, который мучает фанатов уже долгое время.

Артистка Светлана Лобода открыла личную тайну – она наконец-то рассекретила имя новорожденной дочери. Оказалось, что ее дочь зовут Тильда. Поклонники звезды были удивлены такому выбору имени для девочки, и связали это вновь со слухами о романе Лободы с Тиллем Линдеманном. Фанаты Лободы задавали вопросы об отношениях с солистом немецкой группы, но Лобода ушла от ответа.

Ранее солист Rammstein неоднозначно отреагировал на слухи о романе с певицей и своем отцовстве. Он, отправив много скриншотов со страниц немецкой прессы об их романе, пожелал Лободе наслаждаться мировым успехом. Родителям певица еще не представила папу ребенка, как утверждает отец Светланы. Но ее действия они полностью одобряют.

Напомним, Лобода «прославилась» и своими завышенными ценами на выступление. Для того, чтобы певица спела на частном мероприятии, придется расстаться с €50 тысяч.