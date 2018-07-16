«Чучело! Пора на пенсию»: Фанаты гонят Андрееву с Первого канала

Сегодня, 09:00

Они считают, что ведущая программы «Время» уже несет какой-то бред. Нелестный комментарий появился под последним видео Екатерины в Instagram.

Екатерина Андреева опубликовала в Instagram очередной ролик, в котором заявила, что лично чеканила головой мяч Чемпионата мира, которым впоследствии российская сборная забивала победные голы. Видимо, излишняя самоуверенность ведущей программы «Время» и вызвала негодование со стороны подписчиков.

Так, пользователь Динара Астровская написала: «Чучело! Тебе уже на пенсию пора, в последнее время только бред всякий несешь, ужас, такой женщиной достойной была…». Можно предположить, что фанаты уже гонят Андрееву с Первого канала, подразумевая «дай дорогу молодым». Сомнительно, что это мнение повлияет на решение руководство знаменитого канала или на самомнение самой Екатерины.

Мнение публики также важно учитывать, поскольку Екатерина в последнее время позволяет себе множество лишних высказываний в отношении мужчин, спорта и других социальных тем. К примеру, сильный пол ведущая предпочитает видеть на кухне, чтобы они там варили кашу, а вот воспитание детей и мечты о прекрасном женщина должна разделять вместе со своим супругом.

Также негодований вызвал инцидент в Италии, куда теледива отправилась на отдых. Она пошла слушать Моцарта в штанах, похожих на пижамные, в чем сама честно призналась, а рядом сидела еще одна женщина в прекрасном вечернем платье. Свою простоту россиянка объяснила тем, что неважно, в каком виде человек прикасается к прекрасному. Она была бы полностью права, если бы не ее статус на телеканале и возраст, эти два нюанса в современном мире не позволяют быть такой свободолюбивой.