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В Instagram светская львица выложила фото, которое сделала во время оперного гала-концерта в Большом театре.

На снимке «Рука театралки» Ксения Собчак похвасталась невероятно дорогим украшением, выполненным из турмалина Параиба. На фото показан билет концерта, на который пришла телеведущая, и рука с огромным синим перстнем.

Камень на перстне оказался настолько дорогим, что за эту сумму можно спокойно приобрести квартиру в центре столицы. Его средняя цена составляет 50 млн рублей.

Турмалин Параиба является самым дорогим из всех турмалинов. Он очень редкий, а по ценности смело может конкурировать с бриллиантом. Его впервые нашли в бразильском штате Параиба в 1988 году – именно поэтому он носит такое название.