Фанаты: Волочкова страдает алопецией

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Недавно в Instagram балерина выложила старое фото, которое очень встревожило подписчиков звезды. Они считают, что Волочкова больна.

На давнем снимке все прекрасно – красивая балерина Волочкова с маленькой дочерью в обнимку. Но многие пользователи, кроме тех, кто был восхищен красотой дивы, раскритиковали внешность артистки на данный момент – по мнению пользователей, Волочкова страдает алопецией.

Фанаты возмущены тем, как себя испортила Волочкова. Ее назвали «одутловатой» лысеющей женщиной, которая сама загубила свою карьеру. Подписчики уверены, что раньше у Анастасии были надежды на большие свершения в театре, а сейчас уже этого не видать.

Комментаторы не забыли упомянуть и «ужасные» брови Анастасии, которые, по мнению многих, портят и так неидеальную внешность артистки.