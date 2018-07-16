Бейонсе и Джей-Зи вместе заработали больше миллиарда долларов

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Одно из наиболее авторитетных американских изданий Forbes посчитал доход знаменитостей в США, в том числе и Бейонсе с Джей-Зи. Как оказалось, семейная пара вместе смогла заработать больше миллиарда долларов.

Бейонсе и Джей-Зи по заслугам считаются одной из самых состоятельных пар мира. Артисты продолжают выступать, давать концерты в разных странах, сниматься для рекламных кампаний и зарабатывать на соцсетях. Согласно специалистам Forbes, пара смогла заработать 1,255 миллиардов долларов США.

Сообщается, что поп-дива заняла на этот раз 53 место в рейтинге самых состоятельных женщин. За этот год артистка смогла заработать 355 миллионов долларов, при этом Джей-Зи выручил порядком 900 миллионов долларов.