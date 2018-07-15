«Разделась за Россию»: Волочкова опубликовала фото к финалу ЧМ

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Это вторая звезда, которая отличилась нагишом. Конкуренцию балерине составила Анюта Рай.

Анастасия Волочкова разделась за Россию и опубликовала в своем Instagram фото, приуроченное к финалу ЧМ. Привязка к матчу заключается только в комментарии: «Кто бы сегодня ни победил, я всегда за Россию». За час фотография набрала больше 5 тысяч лайков.

Среди поклонников Анастасии нашлись те, кто решил поучить ее уму-разуму, заявляя, что ее дочь Ариша видит поведение мамы и это ненормально. Другие поддерживают балерину, называя ее решением смелым, еще одни углядели очередной способ повысить популярность. К примеру, пользователь nadiushka_na написала: «А в чем прикол фото Ню, да еще и в привязке к ЧМ, вы ж балерина. Мини-бикини уже не актуальны, в ход пошла тяжелая артиллерия». Несмотря на то, что на Волочковой напрочь отсутствует какая-либо одежда, звезда выглядит скромнее, чем ее кадры со шпагатами в крошечном бикини.