«Франция или Хорватия?»: Голая Анюта Рай устроила голосование

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Снимок с ананасами вместо лифчика модель опубликовала в Instagram. В голосовании с удовольствием участвуют фанаты, поставившие звезде больше 30,6 тысяч лайков.

Анюта Рай в социальной сети Instagram устроила голосование касательно результатов сегодняшнего финала Чемпионата мира по футболу. На снимке модель предстала практически голая, подкрепив кадр комментарием: «Кто выиграет Кубок мира? Хорватия или Франция?». На такой вопрос трудно вовсе не отвечать, судя по многотысячным лайкам.

Подписчики Анюты Рай принялись высказывать свое мнение. Кто-то писал «Франция» или «Хорватия», а кто-то вовсе всерьез подумал, что модель интересует их спортивное мнение. К примеру, amirchupanova заявила: «Ни за кого!!! Все европейские страны-политические ШЛ*ХИ! НЕ МОГУ НЕ МЕШАТЬ ПОЛИТИКУ И СПОРТ) ПРОСТИТЕ!!!». На деле, селебрити просто привлекла внимание к своей скромной персоне и у нее это прекрасно получилось.