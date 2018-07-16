Дарья Сагалова абсолютно изменила свой имидж

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Она больше не Света Букина из сериала «Счастливы вместе». Молодая мама двух дочек решила расстаться со своим прежним образом девочки подростка.

Сначала Дарья Сагалова рискнула сделать стрижку «каре» весной нынешнего года. Длинные локоны остались в прошлом. А теперь актриса абсолютно изменила свой имидж. В новом образе она предстала перед своими поклонниками в социальных сетях. На фотографии видно, что ее стрижка стала совсем короткой.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни поддержали Дарью, отметив, что этот облик придал ей женственности и элегантности. Другие были удивлены резкой переменой во внешности актрисы, отметив, что новая стрижка ее состарила.

Напомним, что Даша счастливая мама двух дочек: Елизаветы и Стефании.

Сейчас актриса занята в съемках сериала «Улётный экипаж». Исполнителем одной из главных ролей станет Алексей Чадов.