Наталья Штурм передумала: Пусть победит Франция

Сегодня, 18:06

За полчаса до начала финала ЧМ актриса наконец-то смогла определиться со своими фаворитами.

Наталья Штурм сообщила своим поклонникам в Instagram, за какую команду будет сегодня болеть. Она написала: «Смотрим #ФИНАЛ и знаете, дорогие мои, я передумала! Я болеть не Хорватию, а за Францию…» А причиной такой перемены стало излишнее самодовольство хорватов и природные условия страны: «…чёт хорваты слишком радуются. И берег в Хорватии каменистый а не песок». К тому же, куда без главного мотива – мести: «И вообще - пусть их французы накажут, что не мы сейчас на поле!»

За 20 минут пост 52-летней артистки лайкнули больше 100 человек. В последнее время столько лаков бывшая звезда собирала, только выкладывая в Сеть интимные фото.

Напомним, что матч между сборными Франции и Хорватии, который определит чемпиона мира, пройдет в "Лужниках" в 18:00 по мск.

Стоит отметить, что согласно опросам за французов будут болеть 31% россиян, что на 4% меньше чем за хорватов. При этом 41% опрошенных, считает, что победит Франция, а 39% - Хорватия.