«Содом и Гомора»: Пелагея шумно и с поцелуями отметила день рождения

Сегодня, 05:15

На глазах у гостей певица и Иван Телегин слились в страстном поцелуе. Звезда отпраздновала 32-летие в центре Москвы в ресторане-корабле.

Пелагея шумно и с поцелуями отметила свой 32-й день рождения, который, судя по видео в Instagram, можно окрестить «Содом и Гомора». Естественно, воспоминание библейской главы это преувеличение, но певице стоило быть скромнее в своих чувствах. Судя по кадрам, звезда задула шоколадный торт, а после прильнула к губам благоверного.

Примечательно, что парочка долго-долго целовалась, ловя на себе завистливые взгляды тех, у кого личная жизнь складывается менее, чем удачно. Пелагея и Иван Телегин могли себе позволить вольности, ведь в ресторане с ними были только самые близкие и родные. Видео появилось в сети с подачи виновницы торжества.