«У, биология!»: «Виа Гра» продолжает оголяться ради внимания

Сегодня, 17:09

Татьяна Котова, экс-участница трио, делает это по привычке со времен группы. Иначе как объяснить ее откровенные снимки в Instagram без трусов.

Глядя на творческий путь группы «ВИА Гра», можно сразу вспомнить их песню «У, биология!», на которую сняли очень откровенный клип. Каждая из участниц, включая бывших, продолжает оголяться ради внимания и, нужно отметить, у них это здорово получается. Видимо, девушки забыли, что в этой знаменитой «биологии» они пели такие пророческие строчки: «Оглянуться, пригнуться не успела, популярность, как буря, налетела. Мое юное тело полстраны захотело, Боже, как это все мне надоело».

Самые первые звезды, а это Надежда Мейхер и Алена Винницкая, давно покинули привычку «чем меньше одежды, тем больше шансов», оставив все свои откровения в творческом прошлом. На сегодняшний день своими пышными формами и горячими снимками глаз радуют три красотки Анастасия Кожевникова, Эрика Герцег и Ольга Меганская. Не мудрено, что такой состав может быть заменен уже завтра, а потому публика еще 10 лет назад перестала привыкать к фамилиям и именам певиц. Главное, что ценится, это умение преподнести себя, ну вы понимаете, в каком смысле.

Константин Меладзе прекрасно знает свое дело, ведь помимо превосходных текстов и музыки, за что ему стоит отдать должное, он умеет преподносить работу в особо выгодном ключе.