Ксения Бородина распустила свой разноцветный «хвост» на отдыхе

Сегодня, 16:51

Эпатажная ведущая скандального телепроекта «Дом-2», не успев опровергнуть слухи об очередной беременности, скинула поклонникам фото, вызвавшее прогнозируемый восторг.

Ксения Бородина распустила свой разноцветный резиновый «хвост» на отдыхе в одной из экзотических стран. Поклонники не замедлили высказать свои комплименты, а хейтеры припасли для телеведущей едкие комментарии. Итак, Ксения в бассейне с непременным глубоко декольтированным купальником, восседающая в середине некоего надувного существа, напоминающего черепаху нетрадиционной сексуальной ориентации, судя по радужной расцветке.

Фолловеры традиционно восхитились фигурой Ксении, особо имея в виду ее грудь. Недоброжелатели по тому же поводу высказались, что размеры молочных желез несколько отличаются и телеведущей стоить предъявить материальный иск пластическому хирургу. Бородина пока никак не отреагировала на комментарии. В свои 35 лет успела родить двух девочек от предпринимателей Будагова и Омарова, получила немалые отступные и продолжает наслаждаться жизнью.