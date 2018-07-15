Анастасия Решетова обанкротится в случае проигрыша Франции на ЧМ-2018

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Модель поставила все свои деньги на то, что в матче против Хорватии французская сборная победит.

Анастасия Решетова подчеркнула, что хоть многие эксперты и предрекают победу именно Франции, однако это далеко не очевидно. Случайные факторы могут привести к поражению. Тем более, что хорватская сборная явно собирается прорваться, чтобы в первый раз показать свою страну на таком высоком уровне в ЧМ-2018. Из-за этого процент их проигрыша не такой уж и высокий.

Анастасия Решетова отметила, что понимает – она может стать банкротом. Однако даже если и так, случившееся не опустошит её морально. Хоть модель и поставила на Францию, в душе она всегда болеет только за команду РФ. То же, что последняя в итоге проиграла как раз Хорватии и не прошла далее, верить в сборную совершенно не мешает.